Церемония вручения наград EE British Academy Film Awards традиционно прошла в Лондоне. Победители были объявлены в Королевском фестивальном зале Southbank Centre.

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Наибольшее количество номинаций на BAFTA-2023 получил фильм режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без изменений". Он стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA – 14 номинаций.

В известное событие прибыла британская актриса Уоллис Дэй. Звезда фильма "Бесконечность" надела на красную дорожку платье оттенок металлик от украинского бренда Lever Couture.

Актриса примерила роскошное платье от дизайнера Леси Верлингьери, создавшей наряд путем наслоения лент из полупрозрачной сетки. Платье создало сексуальный эффект благодаря глубокому разрезу в зоне декольте и на ноге. Свой выход Уоллис Дэй дополнила полупрозрачными туфлями-челноками.



Уоллис Дэй в платье от украинского бренда / Фото с Jet Setter

Британка одела платье из коллекции Leleka, которое дизайнер представила на Неделе моды в Токио. Раньше это платье одевала украинская певица Тина Кароль. Именно она стала лицом коллекции в 2022 году.

В коллекции дизайнер сочетала передовые технологии, в частности технологию 3D-принтинга с традиционным дизайном, вдохновляясь сочетанием украинской и японской культур.

Кто из знаменитостей одевал наряды от Lever Couture

В мае 2022 года американская актриса с украинскими корнями Мила Йовович прилетела в Канны. На Лазурном берегу знаменитость посетила благотворительный вечер amfAR в роскошном голубом платье от бренда Lever Couture.



Эффектный образ Милы Йовович и Эвер Габо / Фото с Getty Images

В декабре того же года немецкая супермодель и телеведущая Гайди Клум посетила Лос-Анджелес на премьеру фильма "Аватар 2" в молочном платье от Lever Couture.



Роскошный образ Гайди Клум / Фото с Instagram