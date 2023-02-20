Королева американских инфлюэнсеров Ким Кардашян стала приглашенной гостьей для съемки весенне-летних вещей из новой коллекции бренда Dolce&Gabbana.

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Одна из главных героинь сериала "Семейство Кардашян" стала музой итальянского модного дома еще весной прошлого года. Тогда ее сестра Кортни Кардашян вышла замуж за Тревиса Бейкера в райском городке Портофино. Наряды женихов и гостей были полностью от бренда Dolce&Gabbana, а гостившая в Италии Ким одевалась только в вещи от дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны. Теперь звезда представляет на себе рекламную кампанию Модного дома.

Звезда позировала перед объективом известного фотодуэта Mert&Marcus. Рекламные кадры напоминают итальянское авторское кино 1960-х годов. Кампания сезона весна-лето 2023 года переосмыслила культовые архивные дизайны итальянского бренда 1990-х и 2000-х годов: чокер с крестом, длиной до пола пальто с пятнами или жаккардовый корсет.

Стоит добавить, что Ким Кардашян стала для Dolce&Gabbana не только музой, но и официальным соавтором. В 2022 году вместе с итальянским дуэтом она создала коллекцию Ciao, Kim. который был представлен во время Миланской недели моды

С тех пор как Ким влюбилась в дизайны итальянского дома моды, каждый ее выход на публику дарит массу эмоций и модного вдохновения. Благодаря обжатым вырезам, черному и чувственному кружеву ее регулярно сравнивают с такими европейскими легендами как Моника Беллуччи или Софи Лорен.