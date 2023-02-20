Известный французский Модный дом Dior представил рекламную кампанию весенне-летней коллекции, которую создала креативная директор бренда Мария Грация-Кюри.

Читайте также В костюме зайца: Джиджи Хадид снялась в стильной фотосессии для Elle

Коллекцию дизайнер посвятила знаменитой королеве Франции и одной из первых поклонниц высоких каблуков и корсета Екатерине Медичи.

Режиссером кампейна выступила Таня Муиньо, на счету которой немало клипов со знаменитыми американскими исполнителями. Ролик весенне-летней коллекции был снят в стиле барокко.

"Режиссерская версия фильма Dior SS'23. Мечта в стиле барокко. Спасибо за то, что меня пригласили", – прокомментировала сотрудничество Таня Муиньо.

Что известно о Тане Муиньо

Украинская клипмейкерша и фотографка до шести лет жила в Гаване, ведь ее папа был кубинцем, а мама – украинкой. В настоящее время артистка проживает в США. Свое творчество она начала в 2016 году, сняв свой первый клип "Выходной" для Монатика, поверившего в ее талант. Тесное сотрудничество между звездами продолжилось и звезда сняла для него аж 14 клипов!

Билет в большой шоу-бизнес подарила ей команда американской артистки Кэти Перри – Таня Муиньо смогла снять клип на ее песню Small Talk. Уже в 2020 году ее пригласили другие звезды шоу-бизнеса: Владимир Дантес, Мишель Андраде, alyona alyona, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss, Lida Lee и другие.

В этом году она сняла клипы для таких всемирно известных исполнителей, как Розалия, YUNGBLUD, Cardi B, Lizzo и Lil Nas X.

За последние 5 лет Таня Муиньо завоевала немало престижных наград, в частности:

победы в номинации "Лучший видеоклип" украинской премии YUNA (2017, 2018 и 2019 годы);

победу в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018, 2019);

победу в номинации "Лучшая режиссерская работа" по версии MTV Video Music Awards 2021.

В 2021 году клип Муиньо для Lil Nas X под названием MONTERO получил не только премию за лучшую режиссуру, но стал "Видео года" и получил награду за "Лучшие визуальные эффекты". Рэпер Lil Nas X 13 сентября поблагодарил со сцены Тани и всю команду за грандиозный успех.