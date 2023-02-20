Королева американських інфлюенсерів Кім Кардашян стала запрошеною гостею для зйомки весняно-літніх речей з нової колекції бренду Dolce&Gabbana.

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Одна з головних героїнь серіалу "Сімейство Кардашян" стала музою італійського Модного дому ще навесні минулого року. Тоді її сестра Кортні Кардашян виходила заміж за Тревіса Бейкера у райському містечку Портофіно. Вбрання наречених та гостей було повністю від бренду Dolce&Gabbana, а гостювавши в Італії Кім одягалася лише у речі від дизайнерів Доменіко Дольче та Стефано Габбани. Тепер зірка презентує на собі рекламну кампанію Модного дому.

Зірка позувала перед об'єктивом відомого фотодуету Mert & Marcus. Рекламні кадри нагадують італійське авторське кіно 1960-х років. Кампанія сезону весна-літо 2023 року переосмислила культові архівні дизайни італійського бренду 1990-х і 2000-х років: чокер з хрестом, довжиною до підлоги пальто з плямами або жакардовий корсет.

Варто додати, що Кім Кардашян стала для Dolce & Gabbana не тільки музою, а й офіційним співавтором. У 2022 році разом з італійським дуетом вона створила колекцію «Ciao, Kim». який був представлений під час Міланського тижня моди

З тих пір, як Кім закохалася в дизайни італійського будинку моди, кожен її вихід на публіку дарує масу емоцій і модного натхнення. Завдяки обтислим вирізам, чорному та чуттєвому мереживу її регулярно порівнюють з такими європейськими легендами як Моніка Беллуччі чи Софі Лорен.