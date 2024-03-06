Кристен Стюарт вышла на красную дорожку в вещах от украинского бренда Better: эффектное фото

Актриса Кристен Стюарт удивила всех появлением в вещах украинского бренда. В несколько провокационном образе знаменитость появилась на премьере фильма "Любовь, ложь и кровопролитие" в наряде от Юлии Пелипас.

Американская актриса уже длительный период является амбассадором бренда Chanel, которому свойственна сдержанность и элегантность, пишет Fashion 24. Но несмотря на это Кристен Стюарт любит поражать бунтарскими образами. На красную дорожку знаменитость вышла в откровенном, но очень особенном наряде.

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Образ Кристен Стюарт

Актриса выбрала для светского события наряд от украинского бренда Better. Кристен надела черный боди с тонкими бретелями. Изделие прикрывало грудь, но почти обнажало все тело. На низ актриса надела черные капроновые колготки и туфли-лодочки на каблуках от Chanel.

Сверху Стюарт надела черный жакет с подкатанными атласными рукавами также от нашего бренда Better. Его основала бывшая fashion-директор глянца Vogue Ukraine Юлия Пелипас в 2020 году.

Образ актрисы получился несколько провокационным, впрочем он Кристен невероятно подходил, поэтому в таком аутфите знаменитость выглядела достаточно гармонично.



Эффектный выход Кристен Стюарт / Фото Getty Images

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