Кристен Стюарт вышла на красную дорожку в вещах от украинского бренда Better: эффектное фото
Актриса Кристен Стюарт удивила всех появлением в вещах украинского бренда. В несколько провокационном образе знаменитость появилась на премьере фильма "Любовь, ложь и кровопролитие" в наряде от Юлии Пелипас.
Американская актриса уже длительный период является амбассадором бренда Chanel, которому свойственна сдержанность и элегантность, пишет Fashion 24. Но несмотря на это Кристен Стюарт любит поражать бунтарскими образами. На красную дорожку знаменитость вышла в откровенном, но очень особенном наряде.
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Образ Кристен Стюарт
Актриса выбрала для светского события наряд от украинского бренда Better. Кристен надела черный боди с тонкими бретелями. Изделие прикрывало грудь, но почти обнажало все тело. На низ актриса надела черные капроновые колготки и туфли-лодочки на каблуках от Chanel.
Сверху Стюарт надела черный жакет с подкатанными атласными рукавами также от нашего бренда Better. Его основала бывшая fashion-директор глянца Vogue Ukraine Юлия Пелипас в 2020 году.
Образ актрисы получился несколько провокационным, впрочем он Кристен невероятно подходил, поэтому в таком аутфите знаменитость выглядела достаточно гармонично.
Эффектный выход Кристен Стюарт / Фото Getty Images
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