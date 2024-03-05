Это уже не впервые 50-летняя модель поддерживает украинских дизайнеров и примеряет на себе наряды наших брендов. Если раньше Хайди надевала вещи на светские события, то уже на этот раз она предстала в роскошных платьях на страницах немецкого издания.

Обратите внимание Как одеться в офис: икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли показывает безупречный образ

Платья Хайди Клум для Glamour

На обложке издания супермодель предстала в нежном платье белого цвета в длине макси от дизайнера Елены Ревы. Блондинка позировала босиком с декоративными большими крыльями сзади.

Также известная модель надела кремовое платье на тоненьких бретельках от дизайнера Светланы Бевзы с нетипичным разрезом в зоне декольте, которое придало платью дополнительной утонченности. Знаменитость имеет безупречную фигуру, поэтому платья подчеркнули ее стройную талию.

Платье от Bevza модель выбрала из новой весенне-летней коллекции 2024 года. Украинский дизайнер уже много лет представляет свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке, поэтому о ней знает немало знаменитостей.

На лице Хайди Клум почти не было макияжа. Визажисты только сделали естественный мейк, используя минимум косметики. Модель любит публиковать фото в купальнике и обнажать тело, поэтому для кадра охотно примерила прозрачное платье черного цвета.

Какие наряды от украинских брендов выбирала Хайди Клум

Дочь Хайди Клум летом 2022 года появилась в топе и брюках от украинского дизайнера Мэри Фуртас. А вот Хайди Клум дважды выбирала для себя кутюрные платья от бренда Lever Couture. Наряд, который носят на красных дорожках мировые знаменитости создает дизайнер из Украины Леся Верлингери.

Впервые в роскошном платье Хайди Клум пришла на гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2023, а второй раз она сияла в платье на премьере долгожданного фильма "Аватар 2".