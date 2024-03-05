Британская супермодель известна своим безупречным чувством стиля, поэтому ее образы обожают тысячи модниц со всего мира. Инфлюенсерку иногда называют "королевой трикотажа", впрочем жакеты – это еще ее одна любовь в гардеробе, поэтому она охотно демонстрирует с ними стильные образы.

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Рози любит классику, базовые цвета, поэтому умеет создать аутфит, который идеально подойдет для любой ситуации – встречи с друзьями или работы. Большинство компаний уже не имеют дресс-кода, как прежде, который состоял из белой рубашки и юбки-карандаша, впрочем блейзер до сих пор остается актуальной вещью для офисных образов.

На своем примере жена актера Джейсона Стейтема продемонстрировала, как стильно и красиво одеться на работу.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Инфлюенсерка с почти 20-миллионной аудиторией в инстаграме показала свой любимый стиль фото – в зеркале. Блондинка соединила классическую черную водолазку с удлиненным жакетом, а на низ надела кремовые брюки с тонким черным поясом и золотой фурнитурой.

Чтобы добавить аутфиту изящества и строгости, Рози дополнила look черными сапогами на каблуках, сумкой-клатчем и солнцезащитными очками. Волосы модель распустила и уложила в едва заметные волны.

Если ищете для себя еще какие-то интересные варианты с блейзерами – советуем присмотреться к образам модели. В ее арсенале фотографий вы найдете различные варианты жакетов – от приталенных до маскулинных. Рози сочетает их с лонгсливами, лайками, брюками палаццо, леггинсами и трикотажными платьями или юбками.

Помните, для того, чтобы хорошо выглядеть на работе, вам надо знать базовые правила по подбору вещей. Подбирайте блузки, жакеты и брюки классических цветов, чтобы они хорошо сочетались между собой и избегайте очень ярких и насыщенных тонов.

Также не забывайте, что одежда обязательно должна подходить вам по типу фигуры и подходить к вашей внешности. Ваш наряд должен иметь правильную посадку и хорошо садиться по телу.