Ким Кардашян приехала на показ в Париж в особенном наряде. Знаменитость надела платье, которое подчеркивало ее изящную фигуру, впрочем без модного казуса не обошлось.

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Образ Ким Кардашян

Светская львица выбрала для себя длинное черное платье из кружева. Платье длины макси со шлейфом было украшено удлиненными рукавами и горловиной, а сзади имело красивый вырез.

Впрочем с Ким случился настоящий модный кошмар – необрезанная бирка на платье, которая очень заметно спадала по ее спине. Знаменитость очень придирчиво относится к своим образам, поэтому может несколько раз примерить наряд перед тем, как выйдет в нем. Иностранные издания пишут, что модница умышленно не убрала бирку, чтобы ее образ обсуждали все больше модных изданий.

Образ знаменитости дополнил высокий хвост и макияж в ее любимых темно-коричневых тонах. Стоит отметить, что модные конфузы с Ким Кардашян случаются не впервые.

В сериале "Семейство Кардашян" звезда телеэкранов рассказала, что на одном из американских шоу ее лосины полностью треснули на попе, поэтому ее ассистенты за несколько минут до начала трансляции зашивали разрез и прикрывали удлиненным жакетом.