Кім Кардашян приїхала на показ в Париж в особливому вбранні. Знаменитість одягнула сукню, яка підкреслювала її витончену фігуру, втім без модного казусу не обійшлося.

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Образ Кім Кардашян

Світська левиця обрала для себе довгу чорну сукню з мережива. Плаття довжини максі зі шлейфом було оздоблене подовженими рукавами та горловиною, а ззаду мало красивий виріз.

Втім з Кім трапилося справжнє модне жахіття – необрізана бірка на сукні, яка дуже помітно спадала по її спині. Знаменитість дуже прискіпливо ставиться до своїх образів, тож може кілька разів приміряти вбрання перед тим, як вийде в ньому. Іноземні видання пишуть, що модниця зумисно не прибрала бірку, щоб її образ обговорювали дедалі більше модних видань.

Образ знаменитості доповнив високий хвіст та макіяж в її улюблених темно-коричневих тонах. Варто зазначити, що модні конфузи з Кім Кардашян трапляються не вперше.

У серіалі "Сімейство Кардашян" зірка телеекранів розповіла, що на одному з американських шоу її лосини повністю тріснули на попі, тож її асистенти за кілька хвилин до початку трансляції зашивали розріз та прикривали подовженим жакетом.