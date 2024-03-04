Эльза Хоск – одна из самых "инстаграмных" моделей. Она часто показывает поклонникам модные образы. В основном знаменитость создает аутфиты в стиле кэжуал, которые можно примерить на прогулку, впрочем в ее арсенале выходов также есть роскошные вещи и обувь на каблуках.

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Шведка любит каждый раз демонстрировать интересные выходы, поэтому показала не только, как стильно совместить шелковую юбку, но и как одеться в черный цвет с ног до головы.

Образ Эльзы Хоск

Эльза в очередной раз поразила изысканным стилем. Она основала собственный бренд одежды Helsa Studio, поэтому примерила на себе наряды своего творения. Блондинка надела красивую черную блузу с горловиной, а на низ – шелковую юбку длины миди с декоративными карманами и черным кожаным поясом.

К роскошному аутфиту модель подобрала лакированные сапоги на каблуке черного цвета и черную базовую сумку с длинными ручками. Красавица зачесала волосы в пучок и оставила образ в стиле минимализм, не дополняя его никакими аксессуарами.



Стильный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграма модели

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