Бывшая модель бельевого бренда Victoria's Secret постоянно привлекает к себе внимание своими аутфитами. Для своей почти 9-миллионной аудитории блондинка подготовила новый образ, который составила на основе трендового наряда, который уже совсем скоро будут носить все модницы.

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Многие инфлюенсеры начинают добавлять в свои образы укороченное пальто, поэтому Эльза на своем примере показала всеми давно забытую верхнюю одежду, которую легко можно применить уже этой весной. Голубоглазая блондинка выбрала для прогулки лаконичный наряд, который выглядит довольно стильно.

Образ Эльзы Хоск

Шведская модница надела молочное короткое пальто размера оверсайз с объемными рукавами, широким воротником и большими карманами. Верхнюю одежду Эльза дополнила поясом.

На низ модель надела голубые широкие брюки, которые довершила белыми туфлями-лодочками на каблуках. Эльза следит за модой, поэтому подобрала трендовый аксессуар – черную сумку-шопер от бренда Saint Laurent. Красавица распустила волосы и застилизировала образ благодаря солнцезащитным очкам в стиле нулевых.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Также инфлюенсер показала на себе еще один интересный аутфит. Эльза Хоск надела оливковый тренч, который соединила с красной, лакированной сумкой от Chanel.

Стоит отметить, что эти цвета являются актуальными весной 2024 года. Оливковый имеет все шансы конкурировать с трендовым красным, а бренды даже представили в своих коллекциях оливковые тренчкоты, которые уже совсем скоро начнут носить многие модницы.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели