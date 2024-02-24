Колишня модель білизняного бренду Victoria's Secret постійно привертає до себе увагу своїми аутфітами. Для своєї майже 9-мільйонної аудиторії білявка підготувала новий образ, який склала на основі трендового вбрання, яке вже зовсім скоро будуть носити всі модниці.

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Чимало інфлюенсерів починають додавати в свої образи вкорочене пальто, тож Ельза на своєму прикладі показала всіма давно забутий верхній одяг, який легко можна застосувати вже цієї весни. Голубоока білявка обрала для прогулянки лаконічне вбрання, яке виглядає досить стильно.

Образ Ельзи Госк

Шведська модниця одягнула молочне коротке пальто розміру оверсайз з об’ємними рукавами, розлогим коміром та великими кишенями. Верхній одяг Ельза доповнила поясом.

На низ модель одягнула блакитні широкі штани, які довершила білими туфлями-човниками на підборах. Ельза слідкує за модою, тож підібрала трендовий аксесуар – чорну сумку-шопер від бренду Saint Laurent. Красуня розпустила волосся та застилізувала образ завдяки сонцезахисним окулярам в стилі нульових.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Також інфлюенсерка показала на собі ще один цікавий аутфіт. Ельза Госк одягнула оливковий тренч, який поєднала з червоною, лакованою сумкою від Chanel.

Варто зазначити, що ці кольори є актуальними навесні 2024 року. Оливковий має всі шанси конкурувати з трендовим червоним, а бренди навіть представили у своїх колекціях оливкові тренчкоти, які вже зовсім скоро почнуть носити чимало модниць.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі