Джорджина Родригес приехала в Париж несколько дней назад не только для того, чтобы посетить модные показы. Оказывается, возлюбленная Криштиану Роналду представила на себе наряд из коллекции для бренда Vetements, который основали братья-грузины Демна и Гурам Гвасалии.

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Образ Джорджины Родригес

Бренд презентовал коллекцию для осенне-зимнего сезона осень-зима 2024-2025. Гостей удивила приглашенная звезда – возлюбленная форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Она вышла на подиум в красном платье в стиле спортшик с имитацией знаменитой красной футболки футболиста с номером "7". Наряд был дополнен автографом футболиста, впрочем свою подпись он поставил только на наряде Джорджины.



Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements / Фото из инстаграма

Стилисты зачесали волосы девушки в пучок, а визажисты сделали эффектный макияж с акцентом на розовые губы. Красное платье имело длинный шлейф и подпись сзади со словами: "Для любви всей моей жизни Gio x Vetements", – написал Роналду.



Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements / Фото из инстаграма

Джорджина Родригес имеет в своем арсенале роскошные наряды самых известных брендов, часто приезжает на Недели моды в разные страны, впрочем впервые вышла на подиум как модель.

30-летняя знаменитость поблагодарила бренд за то, что он помог ей осуществить мечту. Поддержать звездную мамочку пришли дети – старший сын Роналду, двойняшки Матео и Эва, которых родила суррогатная мать и общая дочь Алана. Весной 2022 года Джорджина родила их второго общего ребенка Беллу.



Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements / Фото из инстаграма

Что известно об отношениях Джорджины и Роналду

39-летний нападающий сборной Португалии и Аль-Насру Криштиану Роналду встречается с Джорджиной Родригес с 2016 года. Знаменитый футболист познакомился со своей будущей избранницей в магазине одежды, в котором она работала.

Джорджина в сериале, который снял о ней Netflix, рассказывала, что ехала утром на работу маршруткой, а после смены ее забирал каждый раз на разных дорогих автомобилях Криштиану. Отношения начали развиваться очень быстро, поэтому пара начала жить вместе вскоре после знакомства.

Но несмотря на двух общих дочерей и трех детей Криштиану, пара до сих пор не замужем, хотя и Джорджина уже находится в статусе невесты, поскольку футболист таки сделал девушке предложение в 2020 году.