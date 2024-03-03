Джорджина Родригес приехала в Париж несколько дней назад не только для того, чтобы посетить модные показы. Оказывается, возлюбленная Криштиану Роналду представила на себе наряд из коллекции для бренда Vetements, который основали братья-грузины Демна и Гурам Гвасалии.

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Образ Джорджины Родригес

Бренд презентовал коллекцию для осенне-зимнего сезона осень-зима 2024-2025. Гостей удивила приглашенная звезда – возлюбленная форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Она вышла на подиум в красном платье в стиле спортшик с имитацией знаменитой красной футболки футболиста с номером "7". Наряд был дополнен автографом футболиста, впрочем свою подпись он поставил только на наряде Джорджины.

Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements
Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements / Фото из инстаграма

Стилисты зачесали волосы девушки в пучок, а визажисты сделали эффектный макияж с акцентом на розовые губы. Красное платье имело длинный шлейф и подпись сзади со словами: "Для любви всей моей жизни Gio x Vetements", – написал Роналду.

Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements
Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements / Фото из инстаграма

Джорджина Родригес имеет в своем арсенале роскошные наряды самых известных брендов, часто приезжает на Недели моды в разные страны, впрочем впервые вышла на подиум как модель.

30-летняя знаменитость поблагодарила бренд за то, что он помог ей осуществить мечту. Поддержать звездную мамочку пришли дети – старший сын Роналду, двойняшки Матео и Эва, которых родила суррогатная мать и общая дочь Алана. Весной 2022 года Джорджина родила их второго общего ребенка Беллу.

Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements
Джорджина Родригес стала приглашенной гостьей на показе Vetements / Фото из инстаграма

Что известно об отношениях Джорджины и Роналду

39-летний нападающий сборной Португалии и Аль-Насру Криштиану Роналду встречается с Джорджиной Родригес с 2016 года. Знаменитый футболист познакомился со своей будущей избранницей в магазине одежды, в котором она работала.

Джорджина в сериале, который снял о ней Netflix, рассказывала, что ехала утром на работу маршруткой, а после смены ее забирал каждый раз на разных дорогих автомобилях Криштиану. Отношения начали развиваться очень быстро, поэтому пара начала жить вместе вскоре после знакомства.

Но несмотря на двух общих дочерей и трех детей Криштиану, пара до сих пор не замужем, хотя и Джорджина уже находится в статусе невесты, поскольку футболист таки сделал девушке предложение в 2020 году.