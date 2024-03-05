Британська супермодель відома своїм бездоганним відчуттям стилю, тож її образи обожнюють тисячі модниць зі всього світу. Інфлюенсерку часом називають "королевою трикотажу", втім жакети – це ще її одна любов в гардеробі, тож вона залюбки демонструє з ними стильні образи.

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Розі любить класику, базові кольори, тож вміє створити аутфіт, який ідеально підійде для будь-якої ситуації – зустрічі з друзями чи роботи. Більшість компаній вже не мають дрес-коду, як колись, який складався з білої сорочки та спідниці-олівця, втім блейзер досі залишається актуальною річчю для офісних образів.

На своєму прикладі дружина актора Джейсона Стейтема продемонструвала, як стильно та красиво одягнутися на роботу.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Інфлюенсерка з майже 20-мільйонною аудиторією в інстаграмі показала свій улюблений стиль фото – у дзеркалі. Білявка поєднала класичну чорну водолазку з подовженим жакетом, а на низ одягнула кремові штани з тонким чорним поясом та золотою фурнітурою.

Щоб додати аутфіту витонченості та строгості, Розі доповнила look чорними чоботами на підборах, сумкою-клатчем та сонцезахисними окулярами. Волосся модель розпустила та вклала у ледь помітні хвильки.

Якщо шукаєте для себе ще якісь цікаві варіанти з блейзерами – радимо придивитися до образів моделі. У її арсеналі світлин ви знайдете різні варіанти жакетів – від приталених до маскулінних. Розі поєднує їх з лонгслівами, лайками, штанами палаццо, легінсами та трикотажними сукнями чи спідницями.

Пам’ятайте, для того, щоб мати гарний вигляд на роботі, вам треба знати базові правила щодо підбору речей. Підбирайте блузки, жакети та штани класичних кольорів, щоб вони добре поєднувалися між собою та уникайте дуже яскравих та насичених тонів.

Також не забувайте, що одяг обов’язково повинен підходити вам по типу фігури та пасувати до вашої зовнішності. Ваше вбрання має мати правильну посадку та добре сідати по тілу.