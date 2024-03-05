Це вже не вперше 50-річна модель підтримує українських дизайнерів та приміряє на собі вбрання наших брендів. Якщо раніше Гайді одягала речі на світські події, то вже цього разу вона постала у розкішних сукнях та сторінках німецького видання.

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Сукні Гайді Клум для Glamour

На обкладинці видання супермодель постала у ніжній сукні білого кольору в довжині максі від дизайнерки Олени Реви. Білявка позувала босоніж з декоративними великими крилами ззаду.

Також відома модель одягнула кремову сукню на тоненьких бретельках від дизайнерки Світлани Бевзи з нетиповим розрізом в зоні декольте, яке додало сукні додаткової витонченості. Знаменитість має бездоганну фігуру, тож сукні підкреслили її струнку талію.

Плаття від Bevza модель обрала з нової весняно-літньої колекції 2024 року. Українська дизайнерка вже багато років презентує свої колекції на Тижні моди у Нью-Йорку, тож про неї знає чимало знаменитостей.

На обличчі Гайді Клум майже не було макіяжу. Візажисти лише зробили природний мейк, використовуючи мінімум косметики. Модель любить публікувати фото в купальнику та оголювати тіло, тож для кадру залюбки приміряла прозору сукню чорного кольору.

Яке вбрання від український брендів обирала Гайді Клум

Донька Гайді Клум влітку 2022 року з'явилася у топі та штанах від української дизайнерки Мері Фуртас. А от Гайді Клум двічі обирала для себе кутюрні сукні від бренду Lever Couture. Вбрання, яке носять на червоних доріжках світові знаменитості створює дизайнерка з України Леся Верлінгєрі.

Вперше у розкішній сукні Гайді Клум прийшла на гала-вечір LACMA Art + Film Gala 2023, а вдруге вона сяяла у платті на прем’єрі довгоочікуваного фільму "Аватар 2".