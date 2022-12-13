Всесвітньо відома супермодель вирішила з’явитися на світському заході в ефектній сукні, яку створила українська дизайнерка Леся Верлінгєрі.

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49-річна знаменитість позувала перед камерами у неймовірній кутюрній сукні молочного кольору з вирізом на нозі, яка вдало підкреслила її струнку фігуру. Ефектний образ Гайді довершила мінімалістичними босоніжками. Стилісти зробили їй мокрий ефект та довершили образ макіяжем з акцентом на чорні очі.



Розкішний образ Гайді Клум / Фото з Instagram

Раніше у схожій сукні позувала українська співачка Тіна Кароль для глянцю Vogue. Саме вона презентувала колекцію, яку дизайнерка створила разом з креативним директором Lady Gaga і французького модного Дому Mugler Ніколою Формікетті.

Варто зазначити, що в сукнях Lever Couture дуже часто з’являється Тіна Кароль. Виконавиця має у своїй колекції чимало виробів від української дизайнерки.



Ефектний образ Тіни Кароль у сукні від Lever Couture / Фото з Vogue

Навесні американська акторка з українським корінням Міла Йовович одягнула в Каннах на благодійному вечорі amfAR розкішну сукню від бренду Lever Couture блакитного кольору.



Ефектний образ Міли Йовович та Евер Габо / Фото з Getty Images

Ще раніше у ній з’явилася Леді Гага. Вона знялася у кліпі в бежевій об’ємній сукні "Пісочний парашут", що створена з ультрафункціональних шовкових тканин і високоякісного одягу, переплітаючих мотузок, що імітують парашут.