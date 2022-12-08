Серіал "Венздей" має всі шанси стати найпопулярнішою стрічкою грудня. Він наробив у мережі багато шуму, тож всі хто бачили вірусні відео в Tik Tok з рухами Венздей Аддамс просто не могли обійти його стороною.

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Діамантом цього серіалу є донька Мортіші й Гомеса Аддамсів – Венздей, яка проживає типову кризу підліткового віку, хоче відсторонитися від батьків та втекти зі школи. Цю роль блискуче зіграла 20-річна латиноамериканська акторка Дженна Ортега.

Юна дівчина з великими очима, пухкими губами та невимовною красою просто зачарувала всіх глядачів. У кінематографі Дженна вже 10 років. Вона почала змінматися в серіалах в дитячому віці, а в 15 років здобула престижну премію Imagen за роль у серіалі Disney "Життя Гарлі", того ж року знялась у "Залізній людині".

Зараз дівчина приковує до себе всю свою увагу. Попри свій невеликий зріст (155 сантиментрів), вона стала справжньою іконою стилю для підлітків, які хочуть повторити її модні виходи.

Образ Дженни Ортеги

Так, в мережі з’явилися фото стильного образу акторки, в якому вона поєднала класичну сорочку зі стильними елементами гардероба, створивши доволі цікавий look.

Красуня одягнула білосніжну сорочку, яку доповнила чорним корсетом з ґудзиками та коротким чорно-білим галстуком. На низ дівчина одягнула чорні класичні штани та черевики на підборах.

Дженна зав’язала волосся у хвіст та зробила на обличчі насичений макіяж у стилі Венздей Аддамс з чорними тінями на повіках. Також візажисти нафарбували їй губи коричневою помадою. У руках акторка тримала незвичну сумку у вигляді іграшки.



Стильний образ Дженни Ортеги / Фото з Instagram



Стильний образ Дженни Ортеги / Фото з Instagram