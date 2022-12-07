Комікси Чарльза Аддамса про жахливу американську родину зачарували світ, починаючи з маленької екранізації у 1960-х роках і закінчуючи двома культовими класичними фільмами 90-х. Остання екранізація присвячена Венсдей Аддамс, яку Ортега грає у серіалі "Венсдей".

Читайте також Елтон Джон і Дуа Ліпа знялися разом для обкладинки Variety: неймовірні кадри

Дженна Ортега настільки полюбилася глядачам, що серіал вже переглянуло понад майже 100 країн світу. В Україні "Венздей" займає перше місце серед англомовних переглядів Netflix.

Глядачі захоплені бездоганною грою 20-річної акторки Дженни Ортеги, а також самою атмосферою проєкту. Окрім того, шанувальники просто вражені танцем Венсдей, який захопив Tik Tok. Тепер його намагаються повторити тисячі людей зі всього світу.

До Дженни Ортеги зараз прикута особлива увага, тому глянці запрошують її на фотосесії. Так, нещодавно знаменитість позувала для видання Highsnobiety.

Дівчина постала перед камерою фотографа у дивакуватих образах, примірявши сукню Gucci та взуття CROCS. Стилісти зробили їй яскравий макіяж з акцентом на блакитні тіні на повіках та червону губну помаду.



Стильні образи Дженни Ортеги / Фото з Highsnobiety

Дженна також позувала у комбінезоні від PRISCAVERA та шкіряній спідниці від COACH. Її аутфіт доповнював чокер та взуття від FERRAGAMO.



Стильні образи Дженни Ортеги / Фото з Highsnobiety

Латиноамериканська акторка також приміряла на собі джинсову куртку та шкіряну спідницю від DIESEL, сорочку і джинси від MIU MIU.



Стильні образи Дженни Ортеги / Фото з Highsnobiety



Стильні образи Дженни Ортеги / Фото з Highsnobiety