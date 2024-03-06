Это уже не первый раз известные инфлюенсеры и мировые звезды выбирают для себя бренд Litkovska. Дизайнер основала бренд еще в 2009 году, поэтому ее марка уже давно стала популярна за пределами Украины.

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Образ Клэр Роуз

Модная инфлюенсерка создала интересный и красивый образ, использовав минималистичный наряд. Она надела белую водолазку, которую дополнила брюками того же цвета. Сверху модница надела жилетку оверсайз от украинского бренда Litkovska.

Девушка выбрала для себя шерстяное изделие с молнией на воротнике графитового цвета. На сайте бренда вещь можно приобрести за 360 евро (более 14 тысяч гривен).

Блогер-миллионница дополнила образ черной обувью и добавила к аутфиту сумку Heres Birkin, которая стоит почти 30 тысяч долларов. Клэр Роуз распустила волосы и завершила аутфит массивными серьгами-каплями.



Модный образ Клэр Роуз / Фото из инстаграма модницы



Модный образ Клэр Роуз / Фото из инстаграма модницы

Стиль Клэр Роуз

Гардероб девушки составляет базовый наряд, который она идеально миксует между собой. Она носит классические джинсы прямого кроя с твидовыми жакетами, тренчами и пальто. Также она до сих пор не отказывается от зауженных брюк, которые носит с балетками.

В гардеробе Клэр также найдутся образы с бретонкой – любимым полосатым джемпером француженок. Модница любит элегантность и комфорт, поэтому в стиль добавляет простые и классические вещи базовых цветов.