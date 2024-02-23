В роскошном наряде от украинского бренда Дженнифер Лопес появилась на сцене live-шоу Apple Music.

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Образ Дженнифер Лопес

На сцену известная певица вышла в наряде из коллекции Frolov Haute Couture. Иван Фролов всегда черпает вдохновение для своих нарядов. Чтобы создать боди, которое надела Джей Ло, дизайнер вдохновлялся изображением Венеры эпохи Барокко.

Певица сделала в эффектном наряде несколько фото на розовом фоне. Она позировала в светло-розовом боди с бежевым бра и кружевным болеро. Лиф дополняли светлые и золотые цветы. Образ дополняли кружевные колготки.

Знаменитость дополнила свой образ высокими бежевыми босоножками на каблуках, минималистичными серьгами и золотыми кольцами. На одном из кадров Джей Ло окутала себя розовым пледом, который напоминает шубу.

Исполнительница уложила волосы в легкие волны, а визажисты сделали, как всегда, насыщенный макияж, который ей очень подходит.

Образы Дженнифер Лопес от Frolov