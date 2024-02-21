Это уже третий раз украинский бренд Frolov представляет свою коллекцию в рамках Недели моды в Лондоне. На этот раз его коллекция очень особенная. Через призму юношеских воспоминаний, он рассказал о Крыме через одежду.

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Коллекция Ивана Фролова навеяна воспоминаниями о Крыме

По словам дизайнера, он каждый год посещал полуостров до аннексии 2014 года. Именно поездки 90-х и 2000-х годов определенным образом повлияли на его понимание женственности, сексуальности и свободы самовыражения.

Наряды в оттенках бургунди отражают цвета кожаных диванов в поездах, которые курсировали по маршруту "Киев – Севастополь". Зеленые тона напомнили дизайнеру хвою, а градиенты на корсетах – это крымский вечер и воспоминания о неравномерном загаре на теле.

Еще с детства мне запомнились удушающе приятные запахи соленой воды, иголочек хвои и пыли. Это был аромат мистики и романтики. Он преследовал меня в процессе формирования моей сексуальности, смущал в особые моменты первой юношеской любви, что захватило меня именно в Крыму. Все эти воспоминания я перевел на язык одежды,

– отметил дизайнер.

Цветовая палитра коллекции демонстрирует пляжную моду тех времен. Иван Фролов исследовал ее благодаря личным архивным фотографиям Мартина Парра из его путешествий в Ялту.

Принты в коллекциях является воспоминанием о дискотеках и пляжах тех времен, одним из символом которых стали женщины, которые продавали кукурузу и мороженое. Именно они вдохновили дизайнера на создание леопардового платья.

Кроме того, одной из муз коллекции Ивана Фролова стала актриса Ольга Сумская, которая сыграла в сериале "Роксолана". Именно ее фигура стала одним из источников вдохновения новой коллекции.

Создание нарядов с восточными мотивами появились с воспоминаниями из экскурсий во дворец крымскотатарского хана в Бахчисарае.

Образ Роксоланы в этой ленте, а особенно момент, когда с нее срывают одежду при продаже на рынке рабов, стали прототипом наряда, состоящий из черного прозрачного платья и кружевного белья,

– сказал Иван Фролов.

Образ жены османского правителя Фролов воплотил в наряде, который состоит из черного прозрачного платья и кружевного белья.

Другие образы из коллекции бренда Frolov