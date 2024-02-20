Бывший президент США презентовал кроссовки на выставке Sneaker Con, которая состоялась 17 февраля в Филадельфии, что в Пенсильвании. Трамп отметил, что всегда хотел это сделать и работал над их созданием несколько лет.

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Цена таких кроссовок – 399 долларов (более 15 тысяч гривен), однако их уже невозможно приобрести, поскольку все пары раскупили до конца дня после их представления. Известно, что 10 из них Дональд Трамп подписал лично. Всего было выпущено 1000 пар.

На сайте Trump Sneakers отмечается, что эти кроссовки не имеют никакого отношения к избирательной кампании Трампа.

"Кроссовки Never Surrender – это ваш митинговый клич в форме обуви. Зашнуруйте их и выходите, готовыми к победе", – говорится на сайте, который продает кроссовки.

Кроме того, кроссовки описываются как "настоящий предмет коллекционирования, смелые, золотые и жесткие, как Дональд Трамп".

Впрочем в продаже есть еще две другие пары кроссовок за 199 долларов (более 7 тысяч гривен), которые имеют буквы "T" и "45" по бокам. Также ниже уже представлены духи "Trump Victory 47" за 99 долларов.

Очевидно, цифра 45 должна напоминать всем владельцам этой пары обуви, что Дональд Трамп был 45-м президентом США. В конце декабря Верховный суд Мичигана разрешил Трампу участвовать в выборах, и теперь он второй раз хочет победить и стать 47-м президентом США. Выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

Впрочем напомним, 16 февраля судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон принял решение относительно Дональда Трампа. Бывшего президента США он признал виновным по делу, которое касается мошенничества с недвижимостью. Его обязали уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов. В суде не только наложили штраф, но и запретили Дональду Трампу в течение трех лет занимать руководящие должности в любой компании штата Нью-Йорк.