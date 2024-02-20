Колишній президент США презентував кросівки на виставці Sneaker Con, яка відбулася 17 лютого у Філадельфії, що в Пенсильванії. Трамп зазначив, що завжди хотів це зробити та працював над їхнім створенням кілька років.

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Ціна таких кросівок – 399 доларів (понад 15 тисяч гривень), однак їх вже неможливо придбати, оскільки всі пари розкупили до кінця дня після їхнього представлення. Відомо, що 10 з них Дональд Трамп підписав особисто. Всього було випущено 1000 пар.

На сайті Trump Sneakers зазначається, що ці кросівки не мають жодного стосунку до виборчої кампанії Трампа.

"Кросівки Never Surrender – це ваш мітинговий клич у формі взуття. Зашнуруйте їх і виходьте, готовими до перемоги", – йдеться на сайті, який продає кросівки.

Окрім того, кросівки описуються як "справжній предмет колекціонування, сміливі, золоті та жорсткі, як Дональд Трамп".

Втім у продажі є ще дві інші пари кросівок за 199 доларів (понад 7 тисяч гривень), які мають літери "T" і "45" з боків. Також нижче вже представлені парфуми "Trump Victory 47" за 99 доларів.

Вочевидь, цифра 45 має нагадувати всім власникам цієї пари взуття, що Дональд Трамп був 45-м президентом США. Наприкінці грудня Верховний суд Мічигану дозволив Трампу брати участь у виборах, тож тепер він вдруге хоче перемогти та стати 47-м президентом США. Вибори заплановані на 5 листопада 2024 року.

Втім нагадаємо, 16 лютого суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон ухвалив рішення щодо Дональда Трампа. Колишнього президента США він визнав винним у справі, яка стосується шахрайства з нерухомістю. Його зобов'язали сплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів. У суді не лише наклали штраф, але й заборонили Дональдові Трампу впродовж трьох років обіймати керівні посади у будь-якій компанії штату Нью-Йорк.