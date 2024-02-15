Elle не только презентовали обложку с Брежневой, но и совместный дроп джинсовых вещей вместе с брендом AISENBERG.

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Дроп является благотворительным, а часть средств от продажи коллекции будет перечислена на нужды Международного центра поддержки женщин и детей "Город Добра". Впрочем больше всего украинцев удивил выбор модели.

Глянец Elle совместно с брендом одежды AISENBERG решили выбрать Веру Брежневу, которая 17 февраля должна давать концерт в Казахстане с лучшими песнями группы "ВИА Гра".

После полномасштабного вторжения Брежнева изменила свой сценический псевдоним на VERA и начала выпускать песни на украинском языке, впрочем ранее она заявляла, чтобы ее не называли украинской певицей.

Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Я с самого начала, 16 лет назад, начала гастролировать по всему СНГ,

– отмечала Брежнева.

На певицу до сих пор льются обвинения за то, что она работала и жила в России, поэтому пользователи возмутились выбором издания и самого бренда одежды. В комментариях украинцы написали свое недовольство моделью для дропа и обложки:

"Есть очень много красивых украинских девушек-исполнительниц, которые активно волонтерят и поддерживают наши вооруженные силы. Выбор модели очень противоречивый";

"Что дальше? Ани Лорак и Света Лобода? А был и Кобзон живой, то тоже ничего?";

"Это очень плохой выбор модели с вашей стороны";

"Ну неужели нет в Украине более достойной модели?";

"Вы нормальные вообще? Следующего кого запостите?";

"Отписка. Вы запостили женщину, которая еще недавно не могла ответить на вопрос: она русская певица, или украинская".

В интервью изданию Elle Брежнева отметила, что ее не волнует то, что говорят о ней в сети. По словам певицы, она приняла правильное решение поддерживать свою страну, поэтому ее совесть чиста.

Для меня самое важное, что в трудное время я со своей страной сердцем и душой. Для меня это имеет значение. Я сделала и делаю что могу. Только с собой мне просыпаться каждое утро и смотреть себе в глаза в зеркале. Со своей совестью я чиста,

– рассказала Брежнева в интервью ELLE.

Это не первый раз одесский бренд Aisenberg и глянец Elle выпускают совместную коллекцию. В июле они представили одежду и аксессуары, которые были украшены традиционным украинским орнаментом "Дерево жизни". Лицом коллекции стала Надя Дорофеева, поэтому тогда это не вызвало никакой негативной реакции.

Вероятно, бренд и глянец знали и понимали, что у украинцев появление Веры Брежневой вызовет неоднозначную реакцию. К примеру, 1 января телеканал "1+1" в телеверсии "Музыкальная платформа" вырезал выступление певицы. Стоит отметить, что украинцы все же немного лучше относятся к Брежневой, чем к Лободе, однако все равно не могут забыть ее карьеру сделанную в России, которая уже почти 2 года оказывает геноцид украинского населения.