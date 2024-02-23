У розкішному вбранні від українського бренду Дженніфер Лопес з’явилася на сцені live-шоу Apple Music.

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Образ Дженніфер Лопес

На сцену відома співачка вийшла у вбранні з колекції Frolov Haute Couture. Іван Фролов завжди черпає натхнення для свого вбрання. Щоб створити боді, яке одягнула Джей Ло, дизайнер надихався зображенням Венери епохи Барокко.

Співачка зробила в ефектному вбранні кілька фото на рожевому тлі. Вона позувала у світло-рожевому боді з бежевим бра та мереживним болеро. Ліф доповнювали світлі та золоті квіти. Образ доповнювали мереживні колготки.

Знаменитість доповнила свій образ високими бежевими босоніжками на підборах, мінімалістичними сережками та золотими перснями. На одному з кадрів Джей Ло огорнула себе рожевим пледом, який нагадує шубу.

Виконавиця вклала волосся у легкі хвильки, а візажисти зробили, як завжди, насичений макіяж, який їй дуже личить.

Образи Дженніфер Лопес від Frolov