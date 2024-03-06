Известная манекенщица надела самую популярную верхнюю одежду весны – тренч. Эльза Хоск умеет из базовых элементов гардероба создать интересный look, который сможет повторить каждая модница.

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Блондинка появилась в модной индустрии в 16-летнем возрасте, поэтому за все годы выработала безупречный вкус к одежде, а недавно открыла собственный бренд Helsa Studio, поэтому начала все чаще демонстрировать безупречные аутфиты.

Образ Эльзы Хоск

Во время недавней прогулки Эльза Хоск продемонстрировала на себе винтажный тренч. Знаменитость решила привлечь в образ трендовые цвета, поэтому надела темно-бордовый джемпер под низ соединив с сапогами на плоской подошве того же оттенка.

Сверху модель надела замшевый коричневый тренч, который завязала поясом на талии, продемонстрировав свою стройную фигуру. Свой выход манекенщица довершила бордовой сумкой Birkin Hermes.

Блондинка сделала стильные фото в кафе с чашкой кофе и, как всегда, опубликовала серию фотографий в разных позах.

Последние образы Эльзы Хоск