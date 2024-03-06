Відома манекенниця одягнула найпопулярніший верхній одяг весни – тренч. Ельза Госк вміє з базових елементів гардероба створити цікавий look, який зможе повторити кожна модниця.
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Білявка з’явилася у модній індустрії в 16-річному віці, тож за всі роки виробила бездоганний смак до одягу, а нещодавно відкрила власний бренд Helsa Studio, тож почала все частіше демонструвати бездоганні аутфіти.
Образ Ельзи Госк
Під час нещодавньої прогулянки Ельза Госк продемонструвала на собі вінтажний тренч. Знаменитість вирішила залучити в образ трендові кольори, тож одягнула темно-бордовий джемпер під низ поєднавши з чоботами на плоскій підошві того ж відтінку.
Зверху модель одягнула замшевий коричневий тренч, який зав’язала поясом на талії, продемонструвавши свою струнку фігуру. Свій вихід манекенниця довершила бордовою сумкою Birkin Hermes.
Білявка зробила стильні фото в кав’ярні з чашкою кави та, як завжди, опублікувала серію світлин в різних позах.
Останні образи Ельзи Госк
- Шведка показала, як модна стильно виглядати в чорному одязі з ніг до голови та з чим поєднувати шовкову спідницю.
- Також на показі Saint Laurent білявка продемонструвала трендовий костюм, що складався з жакета і спідниці в смужку.
- Ельза Госк не боїться сміливих принтів, тож одягнула сукню, що нагадує шкіру пітона.