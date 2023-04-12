Лучшие платья на выпускной 2023: подборка эффектных образов

Уже в конце июня старшеклассники отметят свой первый выпускной вечер. Для девушек это довольно трепетный момент, поскольку все хотят выглядеть в этот день особенно красиво. Советуем вам присмотреться к стильным и эфекным платьям, которые подойдут для выпускного вечера.

Fashion 24 продолжает серию материалов о платьях на выпускной, пишет 24 канал. Уже раньше мы рассказывали о платьях с атласа и рюшами, об эффектных платьях в зефирных цветах и в стиле королевы, а сейчас расскажем о не менее красивых платьях в минималистическом стиле.

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С перчатками

Платья с перчатками давно не наблюдались на красных дорожках, но согласитесь, что роскошные платья выглядят очень элегантно. Делайте ставку на удлиненные модели со шлейфом из шелка, атласа или бархата.



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Корсетные платья

Платья с корсетом выглядят очень стильно. Хорошо смотрятся короткие платья с объемной юбкой. Выбирайте пастельные цвета и дополняйте look босоножками на каблуке с завязками или элегантными туфлями с ремешком.



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Ярусная

Такие платья имеют все шансы занять ведущее место в нашем гардеробе, поэтому обратите внимание на платья в светлых цветах. Они выглядят празднично и вполне подойдут даже для будних выходов летом, так что вы сможете их еще неоднократно одеть.



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Минималистичные

Платья без лишних деталей всегда выглядели превосходно и никогда не выходили из моды. Выбирайте длинные платья на бретельках или короткое миниплатье, которое дополните эффектной прической и аксессуарами.



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Красивые платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest