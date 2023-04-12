Fashion 24 продовжує серію матеріалів про сукні на випускний, пише 24 канал. Вже раніше ми розповідали про сукні з атласу та рюшами, про ефектні плаття в зефірних кольорах та в стилі королеви, а зараз розповімо про не менш красиві сукні у мінімалістичному стилі.

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З рукавичками

Сукні з рукавичками давно не спостерігалися на червоних доріжках, але погодьтеся, що такі розкішні плаття виглядають дуже елегантно. Робіть ставку на подовжені моделі зі шлейфом з шовку, атласу чи оксамиту.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Корсетні сукні

Сукні з корсетом виглядають надзвичайно стильно. Гарно виглядають короткі плаття з об’ємною спідницею. Обирайте пастельні кольори та доповнюйте look босоніжками на підборах із зав’язками або елегантними туфлями з ремінцем.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Ярусні

Такі сукні мають всі шанси посісти чільне місце в нашому гардеробі, тому зверніть увагу на плаття в світлих кольорах. Вони виглядають святково та цілком підійдуть навіть для буденних виходів влітку, тож ви зможете їх ще неодноразово одягнути.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest

Мінімалістичні

Сукні без зайвих деталей завжди виглядали неперевершено і ніколи не виходили з моди. Обирайте довгі плаття на бретельках або ж коротку мінісукню, яку доповните ефектною зачіскою та аксесуарами.



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest



Красиві сукні на випускний 2023 / Фото з Pinterest