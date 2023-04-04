Зазвичай випускний вечір в Україні проводять після Національного Мультипредметного тесту та перед подачею документів для вступу у ВНЗ. Святкування у містах заплановано на останню суботу червня.

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Поки у вас ще є час на пошуки стильної сукні, радимо вам придивитися до кількох цікавих моделей, які є популярними в цьому сезоні. Дизайнери досі продовжують створювати сукні з шовку та атласу, а також зробили ставку на паєтки зі стразами та з рюшами.

З шовку та атласу

Шовкові та атласні сукні – класика, без якої неможливо уявити випускний вечір. І хоч в цей день хочеться всіх вразити найкращим вбранням, інколи простота і відсутність зайвих деталей роблять образ набагато привабливішим.

Обирайте на випускний вечір мінімалістичну сукню довжини міді кремових відтінків для витонченого образу, або ж робіть ставку на соковиті кольори. Для ефектного вигляду підберіть яскраве взуття в тон до сукні.



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З рюшами

Сукні з рюшами здаватимуться вам антитрендом, втім це далеко не так. Багато брендів знову повернули ці моделі на модні подіуми, тож вже скоро в таких платтях сяятимуть інфлюенсери. Обирайте вкорочені моделі, які підкреслюють талію. Додайте босоніжки чи туфлі на підборах, які додадуть росту та покращать образ з такою ніжною сукнею.



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram

З паєтками і стразами

Сукні з блискітками також займають особливе місце серед трендів на весняно-літній сезон. Деякі експерти кажуть, що сукні з паєтками і стразами стане цього року відродженням офіційного вечірнього вбрання. Цей масштабний тренд проник на червону доріжку «Оскара» та навіть має шанс заполонити наші речі, які ми одягаємо повсякдень.

На випускний вечір сукня з блискітками підійде ідеально. Залишається обрати лише фасон, який вам підійде, взуття та аксесуари.



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram



Актуальні сукні на випускний 2023 / Фото з Instagram