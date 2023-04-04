Модні дівчата найчастіше люблять спостерігати за світовими інфлюенсерами, оскільки саме вони диктують нам тренди та розуміння того, що зараз на піку популярності, пише 24 канал.

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Інфлюенсери під час кожного нового виходу демонструють нам цікаві елементи гардероба, які варто взяти до уваги. Дівчата люблять черпати натхнення у зірок стрітстайлу, які володіють всіма тонкощами для створення цікавого та неповторного вигляду.

Варто зазначити, що надивленість – це хороший інструмент, щоб самостійно навчитися складати образи. Вам потрібні лише базові речі, за допомогою яких ви складете ідеальну формулу – хоч на щодень, хоч на вихід. А вже під базу можете додавати кілька трендових речей.

Якщо вам не терпиться одягнути щось з весняних речей, то рекомендуємо придивитися до цікавих аутфітів, які редакція Fashion 24 відібрала для вашого стильного образу.

Найчастіше модниці обирають джинсові довгі спідниці з розмірозом, втім не оминають увагою короткі спідниці зі складками у стилі преппі. Також фешіоністи обирають базові джинси та джогери для зручних прогулянок.

Щодо верхнього одягу – то в хід йдуть класичні пальта пісочного відтінку, графітового чи звичайні чорні. Також в моді куртки шкірянки чорного кольору, які вільно сидять або новомодні вінтажні моделі з потертостями. Серед взуття переважають кросівки Adidas Samba, лофери та чоботи на підборах.