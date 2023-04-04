Модные девушки чаще всего любят наблюдать за мировыми инфлюэнсерами, поскольку именно они диктуют нам тренды и понимание того, что сейчас на пике популярности, пишет 24 канал.

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Инфлюэнсеры во время каждого нового выхода демонстрируют интересные элементы гардероба, которые стоит принять во внимание. Девушки любят черпать вдохновение у звезд стритстайла, обладающих всеми тонкостями для создания интересного и неповторимого вида.

Стоит отметить, что наглядность – хороший инструмент, чтобы самостоятельно научиться складывать образы. Вам нужны только базовые вещи, с помощью которых вы составите идеальную формулу – хоть на каждый день, хоть на выход. А уже под базу можете прибавлять несколько трендовых вещей.

Если вам не терпится одеть что-нибудь из весенних вещей, то рекомендуем присмотреться к интересным аутфитам, которые редакция Fashion 24 отобрала для вашего стильного образа.

Чаще модницы выбирают джинсовые длинные юбки с размерозом, впрочем не обходят вниманием короткие юбки со складками в стиле преппи. Также фешионисты выбирают базовые джинсы и джогеры для удобных прогулок.

Что касается верхней одежды – то в ход идут классические пальто песочного оттенка, графитового или обычные черные. Также в моде куртки кожанки черного цвета, свободно сидящие или новомодные винтажные модели с потертостями. Среди обуви преобладают кроссовки Adidas Samba, лоферы и сапоги на каблуке.