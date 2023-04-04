У моду увійшли сумки, які були дуже популярними у нульових, пише 24 канал. Це компактні моделі невеличкого розміру, які зручно носити в руці та на плечі. Враховуючи той факт, що зараз найпопулярнішими вважаються штани карго, дизайнери додали великі кишені навіть на сумки.

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Однією з таких популярних аксесуарів вважається сумка Pocket від бренду Miu Miu. Вона виконана зі шкіри наппа зі стильним дизайном, який зараз користується популярністю. Багаточисленні кишені збоку та посередині доповнені логотипом бренду, який додає сумці культову нотку.

Найчастіше інфлюенсерки приміряють до своїх образів сумку в жовтому, білому та чорному кольорі, втім бренд презентував інші кольори, які вдало підходять під різноманітні яскраві аутфіти у весняно-літній сезон.

Що відомо про бренд Miu Miu

Це італійський бренд жіночого одягу та аксесуарів в авангардному стилі, який здебільшого орієнтований на молодь. Засновниця марки – Міучча Прада, яка є внучкою Маріо Прада – засновника Будинку моди Prada. Міучча відкрила бренд у 1993 році. Назва бренду досить символічна – так лагідно її називали вдома рідні.



Трендові сумки в стилі нульових / Фото з Pinterest



Трендові сумки в стилі нульових / Фото з Pinterest



Трендові сумки в стилі нульових / Фото з Pinterest



Трендові сумки в стилі нульових / Фото з Pinterest



Трендові сумки в стилі нульових / Фото з Pinterest



Трендові сумки в стилі нульових / Фото з Pinterest