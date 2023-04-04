Обычно выпускной вечер в Украине проводят после Национального Мультипредметного теста и перед подачей документов для поступления в ВУЗы. Празднование в городах запланировано на последнюю субботу июня.

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Пока у вас еще есть время на поиски стильного платья, советуем вам присмотреться к нескольким интересным моделям, которые популярны в этом сезоне. Дизайнеры до сих пор продолжают создавать платья из шелка и атласа, а также сделали ставку на пайетки со стразами и рюшами.

Из шелка и атласа

Шелковые и атласные платья – классика, без которой невозможно представить выпускной вечер. И хоть в этот день хочется всех поразить лучшими нарядами, иногда простота и отсутствие лишних деталей делают образ гораздо более привлекательным.

Выбирайте на выпускной вечер минималистическое платье длины меди кремовых оттенков для изящного образа, или делайте ставку на сочные цвета. Для эффектного вида подберите яркую обувь в тон к платью.



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram

С рюшами

Платья с рюшами будут казаться вам антитрендом, впрочем, это далеко не так. Многие бренды снова вернули эти модели на модные подиумы, так что уже скоро в таких платьях будут сиять инфлюэнсеры. Выбирайте укороченные модели, подчеркивающие талию. Добавьте босоножки или туфли на каблуке, которые придадут росту и улучшат образ с таким нежным платьем.



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram

С пайетками и стразами

Платья с блестками также занимают особое место среди трендов на весенне-летний сезон. Некоторые эксперты говорят, что платья с пайетками и стразами станет в этом году возрождением официального вечернего наряда. Этот масштабный тренд проник на красную дорожку Оскара и даже имеет шанс заполонить наши вещи, которые мы одеваем повседневно.

На выпускной вечер платье с блестками подойдет идеально. Остается выбрать фасон, который вам подойдет, обувь и аксессуары.



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram



Актуальные платья на выпускной 2023 / Фото с Instagram