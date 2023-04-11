Сложно было не заметить топовую кожаную куртку в винтажном стиле с потертостями, резко ворвавшуюся в тренды и уже завоевавшую любовь многих инфлюэнсеров, пишет 24 канал.

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Вместе с тем классические кожаные куртки также остаются в моде только в размере оверсайз. А вот другие кожаные куртки уже давно отжили свое звездное время, поэтому от них стоит избавиться.

Кожаная куртка с рисунками

Куртка с рисунками и принтами давно вышла из моды. Сейчас так совсем неактуальны и только испортят ваш образ. Если хотите выглядеть стильно – сделайте ставку на базовую модель в классическом цвете.



Антитрендовые косухи 2023 года / Фото из Pinterest

Кожаная куртка с пуховым воротником

Куртку из кожи да еще с пуховым воротником носили очень много лет, так что если в вашем гардеробе такая еще сохранилась – постарайтесь ее избавиться, ведь сомнительно, что такое изделие еще когда-нибудь вернется в моду.



Антитрендовые косухи 2023 года / Фото из Pinterest

Укороченная косуха

В определенный период была мода на укороченные косухи, впрочем, они достаточно не рациональны, поскольку под них всегда нужно было подбирать специальную одежду. Да и сейчас они считаются антитрендовыми, так что отложите такую куртку далеко в шкафу и не возвращайтесь к ней.



Антитрендовые косухи 2023 года / Фото из Pinterest