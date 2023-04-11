Дизайнеры представили немало интересных вариантов, поэтому трендсеттерки учат интересно их стилизовать с разнообразными нарядами, пишет 24 канал.

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Куртка – это одна из самых любимых вещей в гардеробе каждой девушки. Мы носим ее не только весной, но и летом, когда на улице после затяжных дождей становится довольно прохладно. Куртка – это хорошая альтернатива пальто и тренчу, поэтому поможет сделать ваши образы интересными и стильными.

Вы уже могли заметить на просторах инстаграмму тенденцию на состаренную кожу. Инфлюэнсерки радостно примеряют такую винтажную куртку, которая является настоящим мастхевом весны.

Если хотите стильно выглядеть – выбирайте самый популярный коричневый цвет размера оверсайза. Носите кожаные куртки с джинсами, юбками или создавайте многослойные образы на основе тощи и жакета. Такую модную кожанку в своих гардеробах есть Дуа Липа, Гейли Бибер, Эльза Госк и многие другие знаменитости.