Дизайнери представили чимало цікавих варіантів, тож трендсеттерки вчать цікаво їх стилізувати з різноманітним вбранням, пише 24 канал.

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Куртка – це один із найулюбленіших речей в гардеробі кожної дівчини. Ми носимо її не лише навесні, але й влітку, коли на вулиці після затяжних дощів стає доволі прохолодно. Куртка – це гарна альтернатива пальту і тренчу, тож допоможе зробити ваші образи цікавими та стильними.

Ви вже могли помітити на просторах інстаграму тенденцію на зістарену шкіру. Інфлюенсерки радо приміряють таку вінтажну куртку, яка є справжнім мастхевом весни.

Якщо хочете стильно виглядати – обирайте найпопулярніший коричневий колір розміру оверсайз. Носіть шкіряні куртки з джинсами, спідницями чи створюйте багатошарові образи на основі худі та жакета. Таку модну шкірянку у своїх гардеробах має Дуа Ліпа, Гейлі Бібер, Ельза Госк та багато інших знаменитостей.