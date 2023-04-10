Выпускной вечер – особое событие для каждой девочки, пишет 24 канал. Старшеклассницам хочется подобрать для себя неповторимый образ не только для того, чтобы сиять рядом с другими, но и иметь хорошее воспоминание об особом дне.

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Мы уже давно привыкли черпать вдохновение у модниц из инстаграммы, поэтому рассматривая их модные выходы и коллекции известных брендов, рассказываем о самых популярных платьях на весенне-летний период, которые идеально впишутся в эстетику выпускного вечера.

Платья в цветах зефира

В выпускной каждая девочка хочет чувствовать себя принцессой. Мы прощаемся со школьной формой в классических цветах, так что позвольте себе выбрать платье в розовом или сиреневом цвете. Делайте ставку на невесомые фасоны, которые вы сможете одеть летом неоднократно.



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Платье-комбинация

Шелковые и атласные платья на тоненьких бретельках выглядят очень элегантно. Добавляя обувь на каблуке вы зрительно увеличите рост. Такое платье подчеркнет женственность, а его простота нисколько не уступит пышное платье.



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

С объемными рукавами

Объемные рукава понемногу начинают просачиваться в тренды, поэтому обращайте внимание на фасон, который привлекает к себе внимание. Выбирайте мини платья с открытыми плечами, или выбирайте удлиненные миди варианты с глубоким разрезом на ноге.



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Платье-жакет

Вам может показаться, что такое платье выглядит строго, впрочем правильно подобранная обувь и аксессуары могут придать такому изделию совсем другой окрас. Подчеркивайте платья поясом жакетом и не забудьте сделать интересную прическу или укладку, которая завершит нежный и одновременно минималистичный look.



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest

Платье королевы

Если вы следили за Каннским кинофестивалем, то могли заметить роскошные образы германской инфлюэнсерши Леони Ганне. Именно такие платья со шлейфами, рюшами и россыпью камней сделают вас настоящей королевой вечера.



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest



Лучшие платья на выпускной 2023 / Фото из Pinterest