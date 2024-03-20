Королева Рания любит миксовать в своих образах насыщенные и базовые цвета. Знаменитость всегда тщательно подходит к своим образам и формирует аутфит до мелочей.

Смотрите также "Мисс Украина-2023" София Шамия надела вышиванку за 12 тысяч гривен: как повторить нежный образ

Образ королевы Рании

Во время своего визита в Фонд, в котором будут жить дети-сироты, королева надела сдержанный и красивый образ. Сверху Рания надела удлиненный свитер с горловиной оттенка латте. Его особенностью является разрез, который от груди до талии зашнуровывается, а до колен разъединен.

Низ дополнили брюки палаццо из льна молочного оттенка и коричневая кожаная обувь с переплетами. Лаконичный аутфит Ее Величество дополнила часами. Она распустила волосы и сделала нежный макияж в базовых тонах.

Королевские особы часто предпочитают приглушенные тона в своих образах, поэтому Рания – не исключение. Своим примером Ее Величество доказывает, что нейтральные тона являются основными элементами гардероба, в которые стоит инвестировать.

Рания встретилась с группой осиротевшей молодежи, которая пользуется образовательными стипендиями, учебными программами организации и финансовой поддержкой. Фонд Аль-Аман был основан в 2006 году королевой Ранией.

Последние образы знаменитостей