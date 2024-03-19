Как всегда Елена Зеленская продемонстрировала элегантный образ. Первая леди говорила об украинской культуре, которая развивается даже во время войны.

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"В городах, где постоянно звучат сирены, в то же время заполнены театры. И, наверное, никогда еще не было такой мощной Шевченковской премии, как нынешняя", – отметила Елена Зеленская.

На VII Международном форуме "Креативная Украина" выступали также предприниматели, международные эксперты в сфере культуры и экономики и представители органов государственной власти.

Образ Елены Зеленской

Модные издания преследовали тенденцию Елены Зеленской повторять свои образы. И хотя первая леди в большинстве своем появляется в новых аутфитах, привычка повторять образы не нова. Так неоднократно поступали члены королевских семей или другие первые леди.

Жена президента Украины появилась на выступлении в белоснежном жакете и черных брюках. Наряд знаменитость выбрала от украинской дизайнерши Елены Ревы. Жакет выделяет красивый черный цветок, который служит вместо броши, которую так любит носить первая леди. На сайте бренда Elena Reva жакет стоит более 10 тысяч гривен.



Елена Зеленская повторила образ / Фото с инстаграмма первой леди

В последний раз Елена Зеленская надела жакет от украинской дизайнерши во время встречи с королевой Дании Маргрете II в августе 2023 года. Тогда первая леди дополнила удлиненный жакет черной юбкой меди.