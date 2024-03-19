Як завжди, Олена Зеленська продемонструвала елегантний образ. Перша леді говорила про українську культуру, яка розвивається навіть в час війни.

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"В містах, де постійно звучать сирени, водночас заповнені театри. І мабуть, ніколи ще не було такої потужної Шевченківської премії, як цьогорічна", – зазначила Олена Зеленська.

На VII Міжнародному форумі "Креативна Україна" також виступали підприємці, міжнародні експерти у сфері культури та економіки та представники органів державної влади.

Образ Олени Зеленської

Модні видання прослідували тенденцію Олени Зеленської повторювати свої образи. І хоч перша леді здебільшого з’являється в нових аутфітах, звичка повторювати образи не нова. Так неодноразово робили члени королівських родин чи інші перші леді.

Дружина президента України з’явилася на виступі в білосніжному жакеті та чорних штанах. Вбрання знаменитість обрала від української дизайнерки Олени Реви. Жакет виділяє красива чорна квітка, яка слугує замість брошки, яку так любить носити перша леді. На сайті бренду Elena Reva жакет коштує понад 10 тисяч гривень.



Олена Зеленська повторила образ / Фото з інстаграму першої леді

Востаннє Олена Зеленська одягнула жакет від української дизайнерки під час зустрічі з королевою Данії Маргрете II у серпні 2023 року. Тоді перша леді доповнила подовжений жакет чорною спідницею міді.