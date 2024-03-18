В конце февраля София Шамия отправилась в Мумбаи на престижный конкурс красоты "Мисс Мира-2023". 19-летняя представительница Украины София Шамия не одержала победу на конкурсе, однако успела продемонстрировать в Индии немало невероятных образов от украинских брендов. Недавно девушка показала новый look в вышитом платье, который выгуляла в Мумбаи.

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Образ Софии Шамии

Украинка выбрала для себя невероятно красивое красное платье с укороченными объемными рукавами с застежками на манжетах и воротником от бренда Foberini.

Льняное платье дополняли белые вышитые птички и цветы. Воротничок обрамленный кружевом добавлял платью особой элегантности. Современная вышивка уже давно стала любимой многих модниц. Платье-вышиванку "Зозуля" можно приобрести за 12 600 гривен.

Нежный аутфит София дополнила кремовыми туфлями на каблуках и сумкой ручной работы из бисера. Аксессуар был выполнен из синих и желтых бисеринок, отсылаясь к украинскому флагу.

Представительница "Мисс мира" скромный и изящный аутфит довершила собранными волосами и сделала пучок, который подчеркнул эстетический выход.

Какое место заняла Украина на "Мисс Мира-2023"

Украинка София Шамия вошла в топ-40, но не попала в двенадцатку лучших. Ее опередили конкурентки из Чехии, Англии и Испании. Всего в конкурсе приняло участие более 100 девушек из разных уголков мира.

Впрочем благотворительный проект Софии, направлен на помощь детям, пострадавших от войны, был признан лучшим среди всех.