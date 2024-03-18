Наприкінці лютого Софія Шамія відправилася в Мумбаї на престижний конкурс краси "Міс Світу-2023". 19-річна представниця України Софія Шамія не здобула перемогу на конкурсі, однак встигла продемонструвати в Індії чимало неймовірних образів від українських брендів. Нещодавно дівчина показала новий look у вишитій сукні, який вигуляла в Мумбаї.

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Образ Софії Шамії

Українка обрала для себе неймовірно красиву червону сукню з вкороченими об’ємними рукавами із застібками на манжетах та коміром від бренду Foberini.

Лляну сукню доповнювали білі вишиті пташки та квіти. Комірець обрамлений мереживом додавав сукні особливої елегантості. Сучасна вишивка вже давно стала улюбленою багатьох модниць. Сукню-вишиванку "Зозуля" можна придбати за 12 600 гривень.

Ніжний аутфіт Софія доповнила кремовими туфлями на підборах та сумкою ручної роботи з бісеру. Аксесуар був виконаний з синіх та жовтих бісеринок, відсилаючись до українського прапора.

Представниця "Міс світу" скромний та витончений аутфіт довершила зібраним волоссям та зробила пучок, який підкреслив естетичний вихід.

Яке місце посіла Україна на "Міс Світу-2023"

Українка Софія Шамія увійшла до топ-40, але не потрапила до дванадцятки найкращих. Її випередили конкурентки з Чехії, Англії та Іспанії. Загалом у конкурсі взяло участь понад 100 дівчат із різних куточків світу.

Втім благодійний проєкт Софії, спрямований на допомогу дітям, які постраждали від війни, був визнаний найкращим серед усіх.