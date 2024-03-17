Юлія Саніна вкрай рідко з’являється в дорогих іноземних брендах. Найчастіше вона обирає вбрання від наших дизайнерів. Виконавиця любить український бренд VALERY KŌVALSKA, тож неодноразово приміряла вбрання від дизайнерки на свої концерти чи телевізійні шоу.

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Образ Юлії Саніної

Фронтвуменка обрала для себе пудровий корсет з шифоновими та атласними вставками тканини різних шарів, які доповнила сірими штанами на високій посадці. До цього аутфіту Саніна підібрала туфлі сірого кольору з гострим носком на платформі та підборах.

Як завжди, аутфіт Саніною доповнювала бездоганна зачіска та макіяж. Особисті стилісти виконавиці вирішили вкласти волосся в локони, а на обличчя нанести макіяж з акцентом на темні тіні та помаду сливового відтінку.

Прихильники фронтвуменки гурту The Hardkiss вже встигли написати їй чимало приємних коментарів щодо її вигляду та образу:

"Юля! Яка красивезна! Як завжди";

"Цей образ неймовірний";

"Юля, ваша зовнішність ідеальна";

"Дуже гарна";

"Неймовірної краси жінка";

"Вау, наче лялька".

Що відомо про шоу Країна неймовірних людей

Юлія Саніна разом з Тимуром Мірошниченком кожного випуску представлятимуть глядачам таланти українців та розповідати про сильних, сміливих та обдарованих людей. Шоу має на меті розповісти про незламне покоління українців та героїв нашого часу.