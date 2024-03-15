Блогерка-мільйонниця продемонструвала у своєму інстаграмі красивий весняний образ, який довершила трендовою сумкою від Bottega Veneta. Ця модель не сходить з модних радарів вже кілька років.

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Образ Даші Квіткової

Даша Квіткова обожнює поєднувати мінімалізм з елегантністю, тож приміряла трикотажну чорну кофтину з білим коміром, а зверху додала теплий кардиган на ґудзиках. Її аутфіт доповнила чорна спідниця довжини міді та чоботи на підборах.

Щоб трохи освіжити образ, інфлюенсерка накинула зверху світло-сіре пальто мінімалістичного крою з кишенями. Білявка розпустила та випрямила волосся, доповнила look сонцезахисними окулярами та, як завжди, мило посміхалася на камеру зі стаканом кави в руках.

Особливою родзинкою образу Даші Квіткової стала сумка The Mini Jodie від Bottega Veneta. Популярність на цю сумку зросла ще в 2020 році, однак досі ця модель не втрачає актуальності.

Інфлюенсерка обрала для себе чорний колір плетеної сумки невеличкого розміру, яка коштує на сайті бренду 2650 доларів (103 тисячі гривень).



Модний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки



Модний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Що відомо про сумку The Mini Jodie

Ця модель сумки є однією з найкультовіших для бренду Bottega Veneta. Аксесуар названий на честь американської акторки Джоді Фостер. Об’ємною сумкою хобо вона прикривалася від папараці, втім бренд кілька років тому представив цю сумку в маленькому розмірі.



Культова сумка The Mini Jodie / Фото з сайту Bottega Veneta

The Mini Jodie від Bottega Veneta представлена в різних кольорах та є в гардеробах всіх відомих світових модниць.

Сумку створюють в Італії зі шкіри, яка створюється спеціальним переплетом – знаковою технікою для бренду, яка називається Intrecciato. Виріб має вузлувату ручку та силует багета. Модель такого аксесуара натхненна 90-ми роками.