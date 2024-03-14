Зустріч відбулася в Києві, в художній майстерні "Ательєнормально". Команда проєкту розповіла першій леді про роботи, які будуть представлені в українському павільйоні цього року у Венеції.

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На бієнале Україна представить проєкт, який називається "Плетіння сіток". Тема цьогорічного заходу – Foreigners Everywhere ("Іноземці скрізь").

Олена Зеленська зазначила, що українцям, розсіяним через російське вторгнення по світу, є що сказати із цього приводу, бо величезна кількість людей опинилися на новому місці, в різних обставинах і не за власним бажанням, але інтегрувалися, аби бути корисними своїй країні.

Образ Олени Зеленської

Перша леді обожнює штанні костюми, тож прийшла на зустріч в чорному жакеті та штанах. Під низ вона одягнула базову водолазку в тон до костюма. Олена Зеленська разом зі своєю стилісткою Наталі Каменською люблять підкреслювати образи цікавими деталями. Цього разу обійшлося без брошки, втім перша леді доповнила образ нагрудною хустинкою в жакеті.

Для неофіційної зустрічі Олена Зеленська обрала замість підборів зручне взуття – шкіряні чорні лофери на шнурівці. Волосся перша леді вклала у легкі хвильки, одягнула золотисті сережки, а на обличчі візажисти зробили її улюблений макіяж у світло-коричневих тонах.



Олена Зеленська в чорному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в чорному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

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