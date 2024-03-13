Шведська модель має гарний смак до одягу, тому часто приміряє красиве вбрання та показує останні тенденції сезону. Нещодавно знаменитість показала, як поєднати доволі екстравагантне взуття.

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Образ Ельзи Госк

Модель створила образ з базових елементів гардероба. Вона одягнула чорну сорочку, яку поєднала з синіми джинсами. Зверху манекенниця приміряла довге пальто розміру оверсайз з масивними плечима та підібрала до нього шкірну сумку чорного кольору.

Головною родзинкою білявки стали чоботи. Ельза одягнула чоботи до колін на підборах kitten heels в леопардовий принт. Джинси модель запхала в гостроносе взуття та продемонструвала кежуальний аутфіт. Леопардові чоботи гарно виглядають з вбранням базових кольорів.

У такому випадку варто враховувати баланс класичних відтінків та принтів. Два різних принта взагалі краще не поєднувати в одному образі, але якщо є анімалістичний принт, то до вдалих варіантів відносять базові кольори, а яскравих уникають.

Леопардовий принт – тренд року 2024

Ще на початку року всі світові модні глянці зазначали, що саме леопардовий принт – це хіт сезону. Усі найпопулярніші модниці додають у свої гардероби вбрання хижих принтів – від довгої шуби, як у Кім Кардашян до чобіт, як у Ельзи Госк. Тривалий час леопардовий принт вважався несмаком, але якщо його грамотно поєднати з іншими речима, то виглядає він досить стильно та красиво.