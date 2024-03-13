Шведская модель имеет хороший вкус к одежде, поэтому часто примеряет красивые наряды и показывает последние тенденции сезона. Недавно знаменитость показала, как совместить довольно экстравагантную обувь.

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Образ Эльзы Хоск

Модель создала образ из базовых элементов гардероба. Она надела черную рубашку, которую соединила с синими джинсами. Сверху манекенщица примерила длинное пальто размера оверсайз с массивными плечами и подобрала к нему кожаную сумку черного цвета.

Главной изюминкой блондинки стали сапоги. Эльза надела сапоги до колен на каблуке kitten heels в леопардовый принт. Джинсы модель запихнула в остроносую обувь и продемонстрировала кэжуальный аутфит. Леопардовые сапоги хорошо смотрятся с нарядами базовых цветов.

В таком случае следует учитывать баланс классических оттенков и принтов. Два разных принта вообще лучше не сочетать в одном образе, но если есть анималистический принт, то к удачным вариантам относят базовые цвета, а ярких избегают.

Леопардовый принт – тренд года 2024

Еще в начале года все мировые модные глянцы отмечали, что именно леопардовый принт – это хит сезона. Все самые популярные модницы добавляют в свои гардеробы наряды хищных принтов – от длинной шубы, как у Ким Кардашян до сапог, как у Эльзы Хоск. Долгое время леопардовый принт считался безвкусицей, но если его грамотно совместить с другими вещами, то выглядит он достаточно стильно и красиво.