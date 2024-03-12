Сидни Суини получила известность благодаря сериалу "Эйфория", но еще более известной актриса стала после главной роли в романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть". Подбирая наряд на вечеринку Vanity Fair, блондинка вдохновилась платьем Анджелины Джоли.

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Образ Анджелины Джоли

Внимательные поклонники сразу узнали платье кумирки. В 2004 году Анджелина Джоли появилась на Оскаре в платье от дизайнера Марка Бауэра. Актриса надела роскошное платье оттенка слоновой кости с деликатными оборками на талии, глубоким декольте и полностью открытой спиной.

Платье имело два длинных шлейфа, которые Анджелина накинула на руки. Передние пряди волос знаменитость закрепила сзади и дополнила образ минималистичными серьгами и несколькоярусным колье на шее с камнями.

Образ Сидни Суини

Через два десятилетия молодая актриса решила повторить образ Анджелины Джоли. Это платье является архивным, поэтому Сидни Суини в своем инстаграме поблагодарила дизайнера Марка Бауэра за то, что предоставил ей возможность надеть легендарное платье на Оскар через 20 лет.

Звезда "Эйфории" распустила волосы, но аксессуары подобрала очень похожие на те, которые были у Анджелины Джоли. Ее прическа даже добавила определенного голливудского гламура, который был присущ Мэрилин Монро.

Сидни Суини не единственная, кто появился на вечеринке Vanity Fair в винтажном платье. Актриса Дженнифер Лоуренс надела платье Givenchy из коллекции осень/зима 1996 года от Джона Гальяно. Звезда фильма "Барби" Марго Робби примерила золотистый корсет от Mugler из 90-х годов, а актриса Кэри Маллиган вышла на красную дорожку в копии платья Balenciaga 1950-х годов.