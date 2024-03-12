Это уже традиционно журнал Vanity Fair собирает под одной крышей всех голливудских звезд после официальной части важнейшего мероприятия в мире кино, пишет Fashion 24.

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Вечеринка отличается тем, что на ней появляются звезды, которых не было на Оскаре. В основном это модели и светские леди. Как всегда, знаменитости соревновались за лучший образ, ведь готовились к своим выходам еще задолго до самого события.

На самую масштабную вечеринку после Оскара приехали все известные звезды: Дженнифер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Марго Робби, Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон и многие другие.

Пэрис Хилтон в Sabina Bilenko



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Марго Робби в Mugler



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Дженнифер Лоуренс в Givenchy



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кендалл Дженнер в Maison Margiela



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кайли Дженнер в Ludovic de Saint Sernin



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Кэтрин О'Хара в ROBERT WUN



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Эмили Ратаковски в Jacquemus



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Крис Дженнер в Oscar de la Renta



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images

Рози Хантингтон Уайтли в Valentino



Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images