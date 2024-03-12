Это уже традиционно журнал Vanity Fair собирает под одной крышей всех голливудских звезд после официальной части важнейшего мероприятия в мире кино, пишет Fashion 24.
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Вечеринка отличается тем, что на ней появляются звезды, которых не было на Оскаре. В основном это модели и светские леди. Как всегда, знаменитости соревновались за лучший образ, ведь готовились к своим выходам еще задолго до самого события.
На самую масштабную вечеринку после Оскара приехали все известные звезды: Дженнифер Лоуренс, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Марго Робби, Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон и многие другие.
Пэрис Хилтон в Sabina Bilenko
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Марго Робби в Mugler
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Дженнифер Лоуренс в Givenchy
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кендалл Дженнер в Maison Margiela
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кайли Дженнер в Ludovic de Saint Sernin
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Кэтрин О'Хара в ROBERT WUN
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Эмили Ратаковски в Jacquemus
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Крис Дженнер в Oscar de la Renta
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images
Рози Хантингтон Уайтли в Valentino
Лучшие образы с красной дорожки Vaity Fair / Фото Getty Images